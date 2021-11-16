Украинский продюсер, автор и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) решил вспомнить былое, впечатлив романтической песней, которую он выпустил в 2019 году.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у артиста появилось видео, снятое для молодежной сети Тик Ток. Артист исполнил свою старую песню.

«В Темноте feat @nickniker обожаю эту песню, этот альбом», - подписал видео Потап.

В комментариях поклонники пришли в восторг, оставив артисту массу приятных слов.

«Действительно! Забацайте еще альбомчик», «Так классно слушать Вашу лирику. Я помню, как вышла #china, а потом уже весь альбом. Желаю Вам побольше таких хитов написать!», «Одна из любимых песен», «Очень нравится этот трек. До глубины души!», «Вам очень идет романтичный рэп, цепляет Ваш голос за струны души», - пишут пользователи сети.

Отметим, что после расставания творческого дуэта Потап и Настя музыкант стал пробовать себя в разных амплуа. Он выпустил сольный альбом, а также активно гастролирует и пишет хиты вместе с группой Мозги.

Напомним, что Потапу поставили печальный "диагноз": "Не опускайтесь до Поляковой".

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