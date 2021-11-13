Колишній чоловік Ірини Горової Олексій Потапенко (Потап), який зараз одружений на Насті Каменських, показав, як проводить час з сином від першого шлюбу.

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко з 1999 по 2014 рік був одружений на Ірині Горовій. У Ірини була дочка Наташа від перших стосунків, яку виховував Олексій. Також у шлюбі з Потапом з'явився син Андрій, якому зараз 13 років. Потап давно вже розлучився і одружився на партнерці по дуету Насті Каменських. Але продовжує тепло спілкуватися зі своєю колишньою дружиною, Наташею та Андрієм. Олексій зараз активно будує сольну кар'єру під псевдонімом ПТП, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.

На нових кадрах Олексій показав, як розважається з сином. Потапенко поставив свій новий трек ZAVTRA, під який запалював з Андрієм.

На кадрах Олексій був у толстовці і бейсболці, після чого з'явився син, який продовжив танець. Кадри вийшли цікавими і динамічними.

Фанати подивилися відео більше 11 тисяч разів і написали коментарі:

"Пісня", " чи є другий Новорічний трек?", "Давай кліпчик Новорічний на цей трек. Така красива адже пісня) була б не проти)".

Нагадаємо, Потап і його син зі спотвореними до невпізнання особами викликали багато питань

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