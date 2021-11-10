Співачка Настя Каменських з чоловіком репером Потапом (Андрієм Потапенко) влаштували розваги, кадри яких налякали користувачів соцмережі.

Відео з'явилося на сторінці» Зірковий шлях " в Instagram, передає Politeka.net.

Потап і Настя кривлялися під відому пісню Ding Dong Song. При цьому на відео вони наклали спеціальний фільтр, що зробило кривляння занадто виразними.

Такі кадри розкритикували в мережі. А у Потапа навіть діагностували захворювання.

"Жах", "який кошмар", "враження, що справжні сутності проявилися", "яка маячня", "у Потапа явно гастрит!", "Хоч би вночі не приснилося", "нічим зайнятися?", "Навіщо я це дивилася, жах", "страшні, жах, гидко дивитися", "абсолютно не смішно", "Вам це не личить, не опускайтеся до Полякової", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, хронічний гастрит-запальне захворювання, під час якого виникають дистрофічні зміни слизової оболонки шлунка і порушення його функцій.

При хронічному атрофічному гастриті виникає білий або сірувато-білий наліт на язиці, можлива поява відбитків зубів на ньому.

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