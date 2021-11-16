Южнокорейская актриса и модель Чон Хо Ён, которая сыграла главную роль в сериале "Игра в кальмара", впечатлила ярким образом на красной дорожке.

Как сообщает Politeka.net, после выхода сериала актриса стала невероятно популярной, а на ее Инстаграм подписались миллионы людей со всего мира. Сегодня звезда становится гостьей самых известных модных показов и мероприятий.

На свежем фото, которое появилось на одной из фан-страничек, Чон Хо Ён засветилась в компании голливудской актрисы, звезды «Дюны» Зендаи. Южнокорейская звезда блистала в черном платье, а Зендея появилась на мероприятии в красивом костюме, засветив плоский живот.

«Самые горячие звезды моды Чон Хо Ён и Зендая позируют на ужине 2021 CFDA Fashion Awards в The Pool & The Grill 10 ноября в Нью-Йорке», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях звездам оставили массу приятных слов.

«Так красиво», «Лучшие из лучших», «Две звезды современности», «Какие яркие», «Настоящие звезды», «Как ярко они горят», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Чон Хо Ён показала походку настоящей модели: "Боже, она потрясающая".

Также Politeka писала, что «Игра в кальмара» могла закончиться по-другому, в Netflix сделали заявление: «В альтернативной реальности они…».

А еще Politeka рассказывала, что Чон Хо Ён в платье со шлейфом сверкнула фигуркой на подиуме: кадры.