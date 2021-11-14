Актриса і модель Чон Хо Ен, яка стала однією з провідних героїнь серіалу "Гра в кальмара", показала, як виглядала на подіумі, порадувавши фоловерів в соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Чон Хо Ен почала кар'єру в якості моделі. Зірка брала участь у безлічі показів, але світову славу це не принесло. Але після того як вийшов у світ серіал "Гра в Кальмара" від Netflix, у зірки з'явилися десятки мільйонів передплатників в Instagram. І актриса намагається не розчаровувати своїх фоловерів і регулярно радує їх новими фото і відео в соціальній мережі.

На останньому фото Чон була в сукні зі шлейфом, а на ногах можна побачити незвичайну взусь з кільцями золотого кольору. До цього зірка показала образ в шкіряному вбранні, який підкреслив фігуру Хо Ен.

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