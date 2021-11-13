Південнокорейська актриса і модель Чон Хо Йон, яка прославилася у всьому світі завдяки ролі в серіалі "Гра в кальмара", показала свою харизму в стильному образі.

Як пише Politeka.net, знаменитість вразила своєю зовнішністю навіть іменитих американських дизайнерів. Так, Відео з Хо Йон з'явилося на сторінці Ради модельєрів Америки в Instagram.

Як відомо, 27-річна Чон Хо Йон починала свою кар'єру в Кореї в якості моделі. Вона здобула популярність завдяки участі в "Топ-модель по-корейськи", і представляла багато місцевих і зарубіжні бренди. Вже пізніше світова слава прийшла до Хо Йон разом з роллю в популярному серіалі "Гра в кальмара".

Однак, модельні навички красуні продовжують захоплювати навіть інших професіоналів. Так, на новому відео Чон Хо Йон показала, як правильно позувати перед камерою, використавши всю свою харизму. Дівчина ефектно походжала по кімнаті в чорній сукні з незвичайними рукавами, час від часу приймаючи важкі пози.

Її образ доповнив мінімалістичний макіяж з акцентом на темно-червоні губи.

Шанувальники Хо Йон прийшли в захват від таких кадрів.

"Боже вона приголомшлива", "найкрасивіша жінка в світі", "розкішна", "Богиня", "Королева", "така красива", - пишуть люди.

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