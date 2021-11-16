Корейський серіал "Гра в кальмара" був названий найпопулярнішим серіалом на Netflix, творці хіта недавно підтвердили, що планують вихід другого сезону, а тепер всіляко підігрівають інтерес публіки.

Як передає Politeka.net, новий пост на офіційній іспанській сторінці Netflix в Instagram викликав великий ажіотаж.

«У нашій альтернативній реальності вони виграють все", - йдеться в пості.

При цьому на фото зображені три героїні серіалу.

"Виглядає добре", "тільки крім тієї, що посередині", "мені потрібен наступний сезон", "Хочу другий сезон", - писали в коментарях користувачі Мережі.

Відзначимо, днями творець і сценарист серіалу «Гра в кальмара» Хван Дон Хек підтвердив, що глядачів дійсно чекає продовження серіалу.

При цьому уточнюється, що поки рано говорити про терміни виходу другого сезону серіалу.

Відомо, що «гра в кальмара» — проект, який пройшов досить довгий шлях від задуму до прем'єри. Режисер почав роботу над майбутнім хітом в 2008 році.

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