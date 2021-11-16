Известный голливудский актер, звезда блокбастера "Дюна" Тимоти Шаламе впечатлил видом в свежей фотосессии, где его представили в образе молодого француза.

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц актера появились невероятные кадры. Шаламе позировал в белой майке, а его волосы развивались на ветру.

«Всегда чувствую всепоглощающее вдохновение, смотря на этот 100% французский фотосет… Что за тонкая уязвимость и космическая сила живут одновременно в этом человеке», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях актеру оставили массу приятных отзывов.

«И воздушный:) и веснушки», «Абсолютно! Смесь мягкости и харизматической мужественности», «Я бы даже тонкость и уязвимость через запятую написала», «Я знаю, что у него еврейская кровь, но ноги у него невероятно большие», «Красавчик», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в 2021 году вышло сразу три фильма с участием актера. «Дюна» собрала большие кассовые сборы, а «Французский вестник» был тепло принят критиками.

Напомним, что Тимоти Шаламе весь в розовом впечатлил сеть: "Когда увидела это фото...".

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