Відомий молодий актор, який зіграв у популярному серіалі "Дюна", Тімоті Шаламе поділився новою світлиною, на якій постав у рожевих майці та штанах.

Як пише Politeka.net, 25-річний американський актор французького походження Тімоті Шаламе прославився завдяки ролям у фільмах "Інтерстеллар", "Назви мене своїм ім'ям", "Батьківщина" та фільмі "Дюна", де зіграв Пола Атріда, нащадка Дому Атрідів.

У своєму Instagram актор часто ділиться особистими світлинами. Цього разу Шаламе опублікував своє фото у сторіс, на якому постав у рожевих штанах та майці і білих кросівках.

Згодом цю ж світлину опублікували на фан-акаунті актора.

"Я хотів би щось сказати, але я вважаю, що єдине адекватне, що можна зробити наразі, це ЗАТКНУТИСЯ 😭😭😭💗💗💗

Тіммі через його instastory", - підписали допис.

Шанувальники поставили лайки та написали коментарі.

"Почуй! Почуй! 👏🏼👏🏼 Саме про це я подумала, коли вчора побачила це фото. Я відкрила рот, і мені довелося його знову закрити. Не було слів 😶 Просто треба було випити все це в….. і який смачний рожевий напій!!🥂✨✨😋😋💋💋💘💘🤣😂😘😘", "Він винайшов рожевий колір", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що в мережі показали стосунки Тімоті Шаламе і Зендеї після зйомок в "Дюні": "Вони пара?".

Нагадаємо, що Тімоті Шаламе з "Дюни" після Віллі Вонки замахнувся ще на один легендарний образ Джонні Деппа: кадри.

A ще Politeka повідомляла, що патлатий Тімоті Шаламе з "Дюни" вразив видом на зйомках у відомого режисера: "Що із зачіскою?".