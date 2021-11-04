Зірки "Дюни" - відомий актор Тімоті Шаламе і актриса Зендея стали однією з найбільш обговорюваних пар після виходу блокбастера на екрани.

Як пише Politeka.net, 25-річні молоді актори зіграли головні ролі в гучному фільмі «Дюна». Незважаючи на те, що Зендея з'явилася лише в декількох епізодах, в наступних частинах вона зіграє важливу роль у фільмі.

Під час і після зйомок картини актори дуже багато спілкувалися, брали участь в промо-акціях і з'являлися разом на червоних доріжках. Це позитивно вплинуло на їхні стосунки. Шанувальники навіть стали приписувати парі роман. На відео, яке з'явилося на фан-сторінці, зібрали найзворушливіші епізоди з зірками.

"Їх енергія", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях шанувальники прийшли в захват.

"Я так люблю їх", "Які талановиті, красиві і дивовижні", "Це кращий дует", "Дует, який нам був потрібен, але ми були зайняті думками про Тома і Зендею", "Краща парочка", "Вони пара?" ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тімоті Шаламе здивував образом на зйомках у іменитого режисера: "Що з зачіскою?".

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