Известный молодой актер, сыгравший в популярном сериале "Дюна", Тимоти Шаламе поделился новой фотографией, на которой предстал в розовых майке и брюках.

Как пишет Politeka.net, 25-летний американский актер французского происхождения Тимоти Шаламе прославился благодаря ролям в фильмах "Интерстеллар", "Назови меня своим именем", "Родина" и фильме "Дюна", где сыграл Пола Атрида, потомка дома Атридов.

В своем Instagram актер часто делится личными фотографиями. На этот раз Шаламе опубликовал свое фото в сторис, на котором предстал в розовых брюках и майке и белых кроссовках.

Впоследствии эту же фотографию опубликовали на фан-аккаунте актера.

"Я хотел бы что-то сказать, но я считаю, что единственное адекватное, что можно сделать сейчас, это ЗАТКНУТЬСЯ 😭 😭 😭💗

Тимми через его instastory", - подписали сообщение.

Поклонники поставили лайки и написали комментарии.

"Услышь! Услышь! Именно об этом я подумала, когда вчера увидела это фото. Я открыла рот, и мне пришлось его снова закрыть. Не было слов 😶 Просто надо было выпить все это в..... и какой вкусный розовый напиток!!🥂✨✨😋😋💋💋💘💘🤣😂😘😘", "Он изобрел розовый цвет", - написали в сети.

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