Известный молодой актер, сыгравший в популярном сериале "Дюна", Тимоти Шаламе поделился новой фотографией, на которой предстал в розовых майке и брюках.
Как пишет Politeka.net, 25-летний американский актер французского происхождения Тимоти Шаламе прославился благодаря ролям в фильмах "Интерстеллар", "Назови меня своим именем", "Родина" и фильме "Дюна", где сыграл Пола Атрида, потомка дома Атридов.
В своем Instagram актер часто делится личными фотографиями. На этот раз Шаламе опубликовал свое фото в сторис, на котором предстал в розовых брюках и майке и белых кроссовках.
Муж Пугачевой Галкин удивил неожиданным откровением: «Не всегда твоя жена…»
Трагически погибла беременная украинка в салоне красоты, появились подробности и кадры: "Оказалась в ловушке..."
Авиакатастрофа унесла жизнь известной певицы: всплыли кадры из самолета незадолго до трагедии
Жизнь украинской певицы трагически оборвалась, фото: "Должна была петь в Париже"
Звезда российского кино разбился в ДТП с женой и ребенком, в Сети вспоминают, каким он был: "Вечная память"
Впоследствии эту же фотографию опубликовали на фан-аккаунте актера.
"Я хотел бы что-то сказать, но я считаю, что единственное адекватное, что можно сделать сейчас, это ЗАТКНУТЬСЯ 😭 😭 😭💗
Тимми через его instastory", - подписали сообщение.
Поклонники поставили лайки и написали комментарии.
"Услышь! Услышь! Именно об этом я подумала, когда вчера увидела это фото. Я открыла рот, и мне пришлось его снова закрыть. Не было слов 😶 Просто надо было выпить все это в..... и какой вкусный розовый напиток!!🥂✨✨😋😋💋💋💘💘🤣😂😘😘", "Он изобрел розовый цвет", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что в сети показали отношения Тимоти Шаламе и Зендеи после съемок в "Дюне": "Они пара?".
Напомним, что Тимоти Шаламе из "Дюны" после Вилли Вонки замахнулся еще на один легендарный образ Джонни Деппа: кадры.
A еще Politeka сообщала, что патлатый Тимоти Шаламе из "Дюны" поразил видом на съемках у известного режиссера: "Что с прической?".