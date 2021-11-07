Відомий молодий актор, який зіграв у популярному серіалі "Дюна", Тімоті Шаламе часто потрапляє в центр обговорень, молодій людині нерідко приписують романи з різними зірками.

Всі картини, в яких грає Тімоті Шаламе, мають виключно високі оцінки, причому на рахунку молодого виконавця вже є ряд кінострічок, якими можна хвалитися. "Назви мене своїм ім'ям", "Маленькі жінки», «Леді Берд», а тепер і "Дюна" опинилися в популярних списках.

Причому 25-річний актор веде закритий спосіб життя і намагається триматися подалі від камер, так як до нього і так підвищена увага. Багато шанувальників приписують молодій людині різні романи і часто публікують різні фото з Тімоті і його друзями.

Як відомо, Шаламе зустрічався з Лілі Роуз-Депп, донькою Джонні Деппа. А ось його часті кадри з молодою актрисою і давньою подругою Кірнан шипкою спровокували чутки про роман. Дружать причому артисти давно.

"Нова Сабріна «закохала в себе глядачів з перших хвилин, коли постала в підлітковому серіалі»льодові душу пригоди Сабріни". Дівчина притягує погляди мініатюрною фігурою і зовнішністю. Як видно, Шаламе з нею проводить багато часу.

У своєму Instagram актор також часто ділиться особистими фотографіями. Раніше Шаламе опублікував своє фото в сторіс, на якому постав в рожевих брюках і майці і білих кросівках.

Згодом цю ж фотографію опублікували на фан-акаунті актора.

"Я хотів би щось сказати, але я вважаю, що єдине адекватне, що можна зробити зараз, це замовкнути!",- підписали повідомлення.

Раніше Politeka писала, що у мережі показали стосунки Тімоті Шаламе і Зендеї після зйомок в "Дюні": "вони пара?".

Нагадаємо, що Тімоті Шаламе з "Дюни" після Віллі Вонки замахнувся ще на один легендарний образ Джонні Деппа: кадри.

A ще Politeka повідомляла, що патлатий Тімоті Шаламе з " Дюни "вразив видом на зйомках у відомого режисера:" що з зачіскою?".