Известный молодой актер, сыгравший в популярном сериале "Дюна", Тимоти Шаламе часто попадает в центр обсуждений, молодому человеку нередко приписывают романы с разными звездами.

Все картины, в которых играет Тимоти Шаламе, имеют исключительно высокие оценки, причем на счету молодого исполнителя уже есть ряд кинолент, которыми можно хвастаться. «Назови меня своим именем», «Маленькие женщины», «Леди Бёрд», а теперь и «Дюна» оказались в популярных списках.

Причем 25-летний актер ведет закрытый образ жизни и старается держаться подальше от камер, так как к нему и так повышенное внимание. Многие поклонники приписывают молодому человеку разные романы и часто публикуют разные фото с Тимоти и его друзьями.

Как известно, Шаламе встречался с Лили Роуз-Депп, дочкой Джонни Деппа. А вот его частые кадры с молодой актрисой и давней подругой Кирнан Шипкой спровоцировали слухи о романе. Дружат причем артисты давно.

«Новая Сабрина» влюбила в себя зрителей с первых минут, когда предстала в подростковом сериале «Леденящие душу приключения Сабрины». Девушка притягивает взгляды миниатюрной фигурой и внешностью. Как видно, Шаламе с ней проводит много времени.

В своем Instagram актер также часто делится личными фотографиями. Ранее Шаламе опубликовал свое фото в сторис, на котором предстал в розовых брюках и майке и белых кроссовках.

Впоследствии эту же фотографию опубликовали на фан-аккаунте актера.

"Я хотел бы что-то сказать, но я считаю, что единственное адекватное, что можно сделать сейчас, это замолчать!", - подписали сообщение.

Ранее Politeka писала, что в сети показали отношения Тимоти Шаламе и Зендеи после съемок в "Дюне": "Они пара?".

Напомним, что Тимоти Шаламе из "Дюны" после Вилли Вонки замахнулся еще на один легендарный образ Джонни Деппа: кадры.

A еще Politeka сообщала, что патлатый Тимоти Шаламе из "Дюны" поразил видом на съемках у известного режиссера: "Что с прической?".