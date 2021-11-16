Відомий молодий актор, який зіграв у популярному серіалі "Дюна", Тімоті Шаламе викликав бурхливу реакцію своїм знімком в соціальній мережі.

Фільми, в яких грає 25-річний Тімоті Шаламе, мають виключно високі оцінки. "Назви мене своїм ім'ям», «Маленькі жінки», «Леді Берд», а тепер і "Дюна" опинилися в популярних рейтингах.

При цьому молодий актор веде закритий спосіб життя і намагається триматися подалі від камер. Проте фанати, число яких швидко зростає пильно стежать за життям Шаламе. У мережі створюють присвячені йому фан-сторінки. На одній з таких показали миле фото актора.

"Пам'ятайте, коли Тімоті розмістив це фото в своїх сторіс і сказав, що їде на інтерв'ю з Джиммі Феллоном», - йдеться в підписі.

На фото Тімоті Шаламе зображений промоклим під дощем.

"Носити Prada в метро, він ніколи не зміниться, о, Боже мій", "Крім того, кого ще ви знаєте, хто може потрапити під дощ і при цьому виглядати так, ніби тільки що від перукаря?", "Виглядає, як справжній ньюйоркець», - пишуть в коментарях.

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