Известный молодой актер, сыгравший в популярном сериале "Дюна", Тимоти Шаламе вызвал бурную реакцию своим снимком в социальной сети.

Фильмы, в которых играет 25-летний Тимоти Шаламе, имеют исключительно высокие оценки. «Назови меня своим именем», «Маленькие женщины», «Леди Бёрд», а теперь и «Дюна» оказались в популярных рейтингах.

При этом молодой актер ведет закрытый образ жизни и старается держаться подальше от камер. Тем не менее фанаты, число которых быстро растет пристально следят за жизнью Шаламе. В Сети создают посвященные ему фан-страницы. На одной из таких показали милое фото актера.

«Помните, когда Тимоти разместил это фото в своих Сторис и сказал, что едет на интервью с Джимми Фэллоном», - говорится в подписи.

На фото Тимоти Шаламе запечатлен промокшим под дождем.

«Носить Prada в метро, он никогда не изменится, о, Боже мой», «Кроме того, кого еще вы знаете, кто может попасть под дождь и при этом выглядеть так, будто только что от парикмахера?», «Выглядит, как настоящий ньюйоркец», - пишут в комментариях.

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