Артист Арсен Мирзоян рассказал о наболевшем украинцам, опубликовав новый пост у себя на страничке в Инстаграм после откровений Нины Матвиенко.
Как пишет Politeka.net, Арсен Мирзоян является успешным отечественным артистом, который женат на Тоне Матвиенко. Певец любит спорт и постоянно хвастается своими забегами в Инстаграм. Также там артист делится многим интересным, радуя своих фанатов.
А недавно теща Арсена Нина Матвиенко рассказала, что была против союза своей дочери с Арсеном. Но со временем она приняла выбор Тони и теперь хорошо относится к Мирзояну.
После этого Арсен опубликовал новое фото в Инстаграм, где показал свою внешность.
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"Не первый раз встречаю тех, кто зарекался и в зеркале не в первый раз встречаю я такого, бывает ищешь грешника - ну хоть один остался? Нет, снова попадаю на святого", - написал Арсен на фото.
"Из наболевшего", - написал Мирзоян.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Это да, правда, эго человека играет с ним самим. К сожалению", "Такоая человеческая сущность".
Напомним, Мирзоян на редких кадрах показал, как сегодня выглядит их с Тоней дочь
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