29-летний актер, родом из Украины, Александр Кузнецов, попал в неприятную ситуацию со своей девушкой, актрисой Алиной Гвасалией - видео попало в Сеть.
Пара актеров Александра Кузнецова и Алины Гвасалии посетила премьеру фильма «Французский вестник», пишет Politeka.net. Мероприятие состоялось в московском кинотеатре «Художественный».
Актер и его избранница подобрали образы в похожем стиле. Кузнецов надел черный лонгслив, джинсы и ботинки, а Гвасалия - черное облегающее платье с открытым плечом. Пышная прическа и классический макияж с красными губами стали отличным дополнением образа.
Влюбленные вышли на красную дорожку, но омрачили себе мероприятие выяснением отношений. Кадры конфуза попали в Сеть. В Телеграм-канале Super.ru опубликовали видео, на котором парочка серьезно посмотрела друг на друга, а затем повернулись к камерам с удрученными выражениями лиц.
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Отметим, актеры познакомились шесть лет назад на съемках фильма «Синдром Петрушки».
Широкую известность Александр Кузнецов получил после роли в сериале "Содержанки", где он исполнил роль любовника жены чиновника Кирилла Сомова.
Примечательно, что артист родом из Севастополя. С 16 лет Кузнецов учился на актера.
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