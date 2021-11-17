29-летний актер, родом из Украины, Александр Кузнецов, попал в неприятную ситуацию со своей девушкой, актрисой Алиной Гвасалией - видео попало в Сеть.

Пара актеров Александра Кузнецова и Алины Гвасалии посетила премьеру фильма «Французский вестник», пишет Politeka.net. Мероприятие состоялось в московском кинотеатре «Художественный».

Актер и его избранница подобрали образы в похожем стиле. Кузнецов надел черный лонгслив, джинсы и ботинки, а Гвасалия - черное облегающее платье с открытым плечом. Пышная прическа и классический макияж с красными губами стали отличным дополнением образа.

Влюбленные вышли на красную дорожку, но омрачили себе мероприятие выяснением отношений. Кадры конфуза попали в Сеть. В Телеграм-канале Super.ru опубликовали видео, на котором парочка серьезно посмотрела друг на друга, а затем повернулись к камерам с удрученными выражениями лиц.