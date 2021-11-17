Украинская актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая поделилась кадрами со съемок в новом сериале, неожиданно засветившись со своим бывшим коллегой.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм у 30-летней актрисы появились яркие кадры со съемок, где она позировала с актером Михаилом Кукуюком, который сыграл в сериале Сергея Краморенко. Вместе звезды появятся в проекте «Дримтим».
«А мы всё снимаем», - подписала фото звезда.
В комментариях поклонники оставили массу приятных отзывов. Многие были растроганы тем, что Петрожицкая снова снимается в кино со своим коллегой по сериалу «Папик».
Алла Пугачева сняла Галкина в одном полотенце без ничего, эпичное фото: "Купидон в тапках"
Трагедия на железной дороге, в УЗ сделали срочное предупреждение: какие поезда опаздывают
Повышение пенсий с 1 декабря под угрозой, ПФУ просит о помощи: "Не хватает..."
Выплаты по тысяче гривен вакцинированным украинцам, появилось важное разъяснение: «Это будет…»
Сотни пациентов с ковидом "на кислороде": харьковские врачи рассказали о ситуации в больницах
«О, Масик и Лизка», «Вот ещё только начали снимать, но уже чувствуешь, что получится шедевр», «Это ж Лизкин "папик", который ее выгнал», «Супер актеры. Будем ждать в эфире», «Ждём новых фильмов!», «Вы классные! Люблю смотреть фильмы с Вашим участием!», - пишут пользователи сети.
Отметим, что в последнее время Петрожицкую зовут сниматься во многие проекты.
Напомним, что Даша Петрожицкая перевоплотилась в Баффи, впечатлив образом: фото.
Как сообщала Politeka, Петрожицкая приспустила блузу ради эффектных кадров: "Ну просто с ума сойти".
Также Politeka писала, что Даша Петрожицкая напугала сеть, засветив огромный "шрам" на всю спину: "Аж не по себе…".