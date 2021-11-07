Українська актриса, зірка "Папіка", Даша Петрожицька повторила образ з популярного серіалу "Баффі – винищувачка вампірів", відправившись з друзями на вечірку.

Як пише Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилися фото з вечірки, на якій вона була в образі Баффі. Дівчина вибрала легке світле плаття, зверху якого одягла шкіряну куртку. Образ завершував осиковий кол. Друзі Петрожицької також перевтілилися в героїв з серіалу.

"Хто ці персонажі? Вгадаєте який груповий косплей ми вчора влаштували?",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Шанувальники стали вгадувати, кого ж зображала Петрожицька з друзями.

"На першій фотці подумала що там 2 Даші", "Вау, ви до Риж ходили на денце))) офігенно)))", "А дівчина дуже красива, вай, маленька принцеса ти", "Ти там явно одна актриса..у камеру не дивишся», «Баффі, Спайк і Друсілла», "кілер і кур'єр", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що після «Папіка» Петрожицька є однією з найбільш затребуваних молодих актрис в Україні.

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