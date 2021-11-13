Українська акторка, зірка серіалу "Папік" та учасниця вокального шоу "Голос країни" Дар’я Петрожицька поділилася новою світлиною в своєму Instagram.

Як пише Politeka.net, популярна українська акторка Дар’я Петрожицька, яка стала широко популярною після зйомок у серіалі "Папік" зі Станіславом Бокланом, часто публікує особисті світлини у своєму Instagram. Цього разу акторка вирішила перевтілися в жіночого міфологічного персонажа Мурену та показала моторошний грим.

"Наша Мурена 💙 Люблю цю колективну творчість 🤗", - написала Петрожицька.

Як бачимо, щоб відтворити образ, акторці зробили неймовірний грим, тому на всю спину в неї з’явився моторошний шрам.

Шанувальники поставили майже 20 тисяч лайків та написали коментарі.

"Страшно виглядає......😮😮😮😮😮", "Але круті фото🔥", "Моторошно звичайно, але дуже круто. Видно величезну роботу 🔥🔥🔥", "Аж не по собі, дивлячись на таке, неприємно", "Виглядає страшно, в чому тут мистецтво?", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писала, що Осадча поруч із зіркою "Папіка" Петрожицькою зачепила українок: "Ревіла і не могла зупинитися".

Нагадаємо, що зірка "Папіка" Петрожицька приголомшила кадрами під водою, перетворившись на русалку: казкові кадри.

A ще Politeka повідомляла, що зірка "Папіка" Петрожицька спантеличила дивними розвагами в Одесі: красномовні кадри