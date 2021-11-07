Відома телеведуча Катя Осадча, яка веде авторську програму "Світське життя", в оригінальному вбранні засвітилася на черговому заході.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча прославилася як телеведуча. Вона веде авторську програму" Світське життя", де розкриває факти про зірок шоу-бізнесу і відвідує івенти, де збираються знаменитості.

Так, в новому пості проекту в Instagram повідомляється, що Осадча відвідала прем'єру вистави «сильні слабкі жінки», в якому грають Павло Костіцин, яка зіграла Женьку в «Сватах» Анна Кошмал і зірка «папіка» Дар'я Петрожицька.

Осадча не упустила можливості взяти інтерв'ю у зірок. На Заході вона з'явилася в чорних розкльошених бряках. Яскравому помаранчевому піджаку і головному уборі в тон. На ногах у телеведучої були чорні туфлі з гострим носком.

Зазначимо, українці, які вже подивилися виставу, не змогли стримати емоцій.

"Прекрасний спектакль👏 незважаючи на всю комічність мене так зачепило що ревіла і не могла зупиниться", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Осадча "сходила" до Горбунова на побачення в домашньому вигляді і без макіяжу, кадри романтики

А ще Politeka писала, що Катя Осадча в компанії щасливого Андре Тана зробила важливе визнання

Також Politeka повідомляла, що схудла після пологів Осадча показала зайве в сукні з прозорою вставкою, фото з'явилися в мережі.