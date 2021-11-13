Украинская актриса, звезда сериала "Папик" и участница вокального шоу "Голос країни" Дарья Петрожицкая поделилась новой фотографией в своем Instagram.
Как пишет Politeka.net, популярная украинская актриса Дарья Петрожицька, которая стала широко популярной после съемок в сериале "Папик" со Станиславом Бокланом, часто публикует личные фото в своем Instagram. На этот раз актриса решила перевоплотиться в женского мифологического персонажа Мурену и показала жуткий грим.
"Наша Мурена 💙 Люблю это коллективное творчество 🤗 ", - написала Петрожицкая.
Как видим, чтобы воссоздать образ, актрисе сделали невероятный грим, поэтому во всю спину у нее появился жуткий шрам.
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Поклонники поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии.
"Страшно выглядит......😮😮😮😮😮", "Но крутые фото🔥", "Жутко конечно, но очень круто. Видно огромную работу 🔥🔥🔥 ", "Аж не по себе, глядя на такое, неприятно", "Выглядит страшно, в чем тут искусство?",- написали в сети.
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