Актриса Дар'я Петрожицька, яка зіграла в серіалі "Папік", показала незвично ніжний образ, влаштувавши маленьку провокацію в Instagram.
Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька стала популярною актрисою театру і кіно. Також зірка зіграла роль Лізи в серіалі "папік". У 2020 році Дарина також брала участь в шоу "Голос країни", де увійшла в команду Тіни Кароль, а після цього Дана Балана. Також Петрожицька прийшла на "Танці з зірками" наприкінці 2020 року, де вилетіла пішла з проекту за власним рішенням. Не забуває Дарина і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Петрожицька була в блузі, яку приспустила з плечей. Зірка посміхнулася, зачаровуючи виглядом.
"Якась я тут собі інша", - написала Дарина.
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Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:
"Красуня", "Вау, дуже красива, і по новому якось виглядаєш", "Вау, найкрасивіша"," тобі дуже круто з такою зачіскою"," о боже, я зійшла з розуму"," яка вона вау", " це точно ти знімалася в Папіку?", "Ну просто з розуму зійти".
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