Актриса Дарья Петрожицкая, которая сыграла в сериале "Папик", показала необычно нежный образ, устроив маленькую провокацию в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая стала популярной актрисой театра и кино. Также звезда сыграла роль лизы в сериале "Папик". В 2020 году Дарья также участвовала в шоу "Голос країни", где вошла в команду Тины Кароль, а после этого Дана Балана. Также Петрожицкая пришла на "Танці з зірками" в конце 2020 года, где вылетела ушла из проекта по собственному решению. Не забывает Дарья и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Петрожицкая была в блузе, которую приспустила с плеч. Звезда улыбнулась, завораживая видом.

"Какая-то я тут себе другая", - написала Дарья.

Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Вау, очень красивая, и по новому как-то выглядишь", "Вау, самая красивая", "Тебе очень круто с такой причёской", "О боже, я сошла с ума", "Какая она вау", "Это точно ты снималась в Папике?","Ну просто с ума сойти".

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