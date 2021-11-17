Известная российская певица, дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте впечатлила пикантными танцами на вечеринке, где она зажигала со своим младшим сыном Дени.
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появилось видео, на котором Орбакайте танцевала со своим сыном. Стоит отметить, что 50-летняя красотка отжигала на полную.
«Кристина и Дени зажигают», - подписали видео авторы аккаунта.
В комментариях звезде оставили много приятных слов, но не обошлось без жесткой критики. Многим не понравились весьма откровенные танцы Орбакайте, за что ее беспощадно раскритиковали.
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«Ну танец не для сына с мамой», «Ничего пошлого тут нет, мама в хорошей форме может себе позволить так танцевать», «Очень некрасиво, мама не должна себя так вести с сыном», «Танцуй и пой, когда молодой! Лучшая мама и потрясный сын!», «Странные танцы, вихляние по-домашнему», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Кристина Орбакайте удивила появлением на Comedy Club: "После такого ролика трудно...".
Как сообщала Politeka, Кристина Орбакайте с пышным начесом впечатлила моложавым видом: "Стиляга".
Также Politeka писала, что Орбакайте засветила лицо вблизи, поразив образом: «С первого взгляда Алла Борисовна».