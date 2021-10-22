Дочка Алли Пугачової, співачка і актриса Кристина Орбакайте пообіцяла подарувати приємні емоції і позитивний настрій, з'явившись в одному з популярних проектів.

Відома артистка стає частою гостей різних шоу, передає Politeka.net. Цього разу Кристину Орбакайте запросили на шоу "Comedy Club", про що зірка повідомила у своєму Instagram.

На кадрах співачка ефектно порухалася в джинсовій сорочці і чорній спідниці. Зірка посилала повітряні поцілунки і красиво посміхалася в камеру.

"Неймовірний вечір в компанії "Comedy Club"! Позитивні емоції, позитивний настрій і прекрасний настрій - саме те, що так потрібно всім нам цієї осені", - пообіцяла Орбакайте у своєму пості.

За сім годин публікація зібрала понад 60 тисяч лайків і багато коментарів. Новина про появу співачки в "Comedy Club" викликала різну реакцію у користувачів мережі:

"Після такого ролика важко не включити ТБ!", "Ого!!!🔥🔥🔥❤️😍😻", "Ну навіщо вас туди понесло😞", " обожнюю цю співачку😽 😽 😽 😽", " красуня! Розумниця! Ти досконала у всьому!!!", "Дивлячись на вас хочеться жити ❤️❤️❤️👏👏👏", "подивлюся тільки заради ВАС🔥 🔥 🔥", "Заздримо!", "Прекрасна Сім'я Алли Борисівна, всі дуже милі і талановиті. Хочеться дивитися і дивитися. Браво!".