Дочка Алли Пугачової, співачка і актриса Кристина Орбакайте пообіцяла подарувати приємні емоції і позитивний настрій, з'явившись в одному з популярних проектів.
Відома артистка стає частою гостей різних шоу, передає Politeka.net. Цього разу Кристину Орбакайте запросили на шоу "Comedy Club", про що зірка повідомила у своєму Instagram.
На кадрах співачка ефектно порухалася в джинсовій сорочці і чорній спідниці. Зірка посилала повітряні поцілунки і красиво посміхалася в камеру.
"Неймовірний вечір в компанії "Comedy Club"! Позитивні емоції, позитивний настрій і прекрасний настрій - саме те, що так потрібно всім нам цієї осені", - пообіцяла Орбакайте у своєму пості.
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За сім годин публікація зібрала понад 60 тисяч лайків і багато коментарів. Новина про появу співачки в "Comedy Club" викликала різну реакцію у користувачів мережі:
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