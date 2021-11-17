Відома співачка і дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте збентежила виглядом на новій фотографії, яку показала в мережі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна російська співачка і актриса Крістіна Орбакайте, яка є дочкою примадонни Алли Пугачової, поділилася в Instagram кумедним кадром, на якому постала в незвичайному образі і виглядає дуже молодо і свіжо.

Як видно, Крістіна відображена біля дверей, на яких табличка з її ім'ям, і пожежних сходів, за які вхопилася рукою. Перед камерою зірка з'явилася в широких сірих джинсах і модній сорочці з цікавим малюнком, а зверху накинула теплу дублянку. Найбільше уваги привертає незвичайна зачіска співачки - її волосся Начесане в об'ємну укладку, а на обличчі яскравий макіяж і впевнений вигляд.

У підписі до публікації Орбакайте написала: "Не можу зупинитися, треба рухатися тільки вперед і вгору". Шанувальники тут же почали коментувати новий образ зірки: "Стиляга", "Краса", "Алла, копія", "Не зупиняйся", "Ух ти, яка!", "Однозначно. Тільки в перед і вгору!", "Це точно", "Ого! Ось це образ!", "Красиво!".

Нагадаємо, Дочка Пугачової Орбакайте вразила видом в колготках в сітку: "Все більше на маму схожа".

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