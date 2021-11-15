Известная певица и дочь легендарной артистки Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте в ярком платье и колготках в сетку напросилась на комплименты.

Как передает Politeka.net, Кристина Орбакайте известна как певица и дочь легендарной артистки Аллы Пугачевой. Девушка ведет сольную карьеру с ранних лет. У неё трое детей - Никита, Дени и Клавдия.

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Кристина Орбакайте в необычном наряде. На ней яркое розовое платье, к которому она надела колготки в сетку и яркие красные туфли. Как рассказала певица, это образ в стиле ретро.

"Сегодня настроение - Ретро", - подписала фото Кристина Орбакайте.

Поклонники оставили множество комментариев под кадром певицы: "Красавица", "Очаровательно", "Куколка! Красавица! Талант!", "Красивое платье, вам очень идет!", "Куколка, точеная, Кристина супер!", "Необычно, но вам очень идет", "Восхитительная девушка!", "Всё больше на маму похожа становится", "Как же сильно здесь похожа на маму, Кристина"

Ранее сообщалось, дочь Пугачевой Орбакайте засветилась в компании известного стилиста: "Ужасно выглядит..."

Также, дочка Пугачевой Орбакайте в платье с разрезом показала, как нужно выглядеть в 50 лет: "Всё краше и краше"

Politeka рассказывала, дочка Пугачевой Орбакайте блеснула в золотом платье рядом с известным артистом: "Как стильно!"



