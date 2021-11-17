Известная певица и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте обескуражила видом на новой фотографии, которую показала в сети.

Как сообщает Politeka.net, популярная российская певица и актриса Кристина Орбакайте, которая является дочерью примадонны Аллы Пугачевой, поделилась в Instagram забавным кадром, на котором предстала в необычном образе и выглядит очень молодо и свежо.

Как видно, Кристина запечатлена возле двери, на которой табличка с ее именем, и пожарной лестницы, за которую ухватилась рукой. Перед камерой звезда появилась в широких серых джинсах и модной рубашке с интересным рисунком, а сверху накинула теплую дубленку. Больше всего внимания привлекает необычная прическа певицы – ее волосы начесаны в объемную укладку, а на лице яркий макияж и уверенный вид.

В подписи к публикации Орбакайте написала: "Не могу остановиться, надо двигаться только вперёд и вверх". Поклонники тут же принялись комментировать новый образ звезды: "Стиляга", "Красота", "Алла, копия", "Не останавливайся", "Ух ты, какая!", "Однозначно. Только в перед и вверх!", "Это точно", "Ого! Вот это образ!", "Красиво!".

Напомним, Дочь Пугачевой Орбакайте поразила видом в колготках в сетку: "Всё больше на маму похожа".

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