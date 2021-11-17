Голливудский актер, звезда «Дюны» и «Французского вестника» Тимоти Шаламе вызвал бурную реакцию в сети совместным снимком с дочкой Мадонны.

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек в Инстаграм появился архивный снимок, на котором еще совсем юный Шаламе позировал в обнимку со скандально известной дочкой певицы Мадонны Лурдес Леон. Девушка была одета в платье на бретельках, а актер позировал в костюме. У Шаламе еще не было длинных волос, поэтому на фото он был неузнаваем.

«Дочка Мадонны Лурдес Леон и ее первый парень», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях парочке оставили массу отзывов.

«Его не узнать», «Да, возраст ему к лицу», «С Хаммером он лучше смотрится», «Но вообще смотрятся так, будто молодая училка соблазнила школьника», «Какая необычная пара», «Хорошо, что они расстались», - пишут пользователи сети.

Как известно, Тимоти Шаламе и Лурдес Леон встречались В 2013—2014 годах. Позже актер был в отношениях с дочкой Джонни Деппа Лили-Роуз.

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