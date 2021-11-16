Відомий голлівудський актор, зірка блокбастера "Дюна" Тімоті Шаламе вразив виглядом у свіжій фотосесії, де його представили в образі молодого француза.

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок актора з'явилися неймовірні кадри. Шаламе позував у білій майці, а його волосся розвивалося на вітру.

"Завжди відчуваю всепоглинаюче натхнення, дивлячись на цей 100% французький фотосет... що за тонка вразливість і космічна сила живуть одночасно в цій людині", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях акторові залишили масу приємних відгуків.

"І повітряний:) і веснянки", «Абсолютно! Суміш м'якості і харизматичної мужності», «я б навіть тонкість і вразливість через кому написала», «Я знаю, що у нього єврейська кров, але ноги у нього неймовірно великі», «Красунчик», - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що в 2021 році вийшло відразу три фільми за участю актора. "Дюна" зібрала великі касові збори, а "Французький Вісник" був тепло прийнятий критиками.

Нагадаємо, що Тімоті Шаламе весь в рожевому вразив мережу: "коли побачила це фото...".

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