Ведущая авторской программы «Светская жизнь» Катя Осадчая вместе со своим мужем актером Юрием Горбуновым порадовали поклонников праздничным семейным фото.

Как пишет Politeka.net, Осадчая и Горбунов в браке с 2017 года. У них уже есть два сына: 4-летний Иван, а также почти три месяца назад родился Даниил. Несмотря на это супруги активно занимаются карьерой, совмещая съемки с уходом за детьми.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Юрий Горбунов показал фото. На котором он с женой позирует на фоне украшенной новогодней елки.

"Праздник приближается!! Съемки новогодних проектов вдохновляют! Будто праздник уже стучится в дверь», - написал Горбунов.

Пользователи Сети активно отреагировали на милое фото.

"Какие прекрасные и милые люди. ❤ Просто приятно просматривать такие фото. Супер", "хорошие",» какая замечательная пара", - пишут в комментариях.

"Новогодняя парочка", - написала Екатерина Осадчая.

Напомним, растрепанная Осадчая в пижаме и без макияжа обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, Осадчая нарвалась на критику за неудачные фото в платье от Андре Тана.

Также Politeka писала, что Осадчая похвасталась стильным нарядом на осенней прогулке.