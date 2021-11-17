Ведущая авторской программы «Светская жизнь» Катя Осадчая вместе со своим мужем актером Юрием Горбуновым порадовали поклонников праздничным семейным фото.
Как пишет Politeka.net, Осадчая и Горбунов в браке с 2017 года. У них уже есть два сына: 4-летний Иван, а также почти три месяца назад родился Даниил. Несмотря на это супруги активно занимаются карьерой, совмещая съемки с уходом за детьми.
В новом посте на своей странице в Инстаграм Юрий Горбунов показал фото. На котором он с женой позирует на фоне украшенной новогодней елки.
"Праздник приближается!! Съемки новогодних проектов вдохновляют! Будто праздник уже стучится в дверь», - написал Горбунов.
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Пользователи Сети активно отреагировали на милое фото.
"Какие прекрасные и милые люди. ❤ Просто приятно просматривать такие фото. Супер", "хорошие",» какая замечательная пара", - пишут в комментариях.
"Новогодняя парочка", - написала Екатерина Осадчая.
Напомним, растрепанная Осадчая в пижаме и без макияжа обратилась к украинцам.
Как сообщала Politeka, Осадчая нарвалась на критику за неудачные фото в платье от Андре Тана.
Также Politeka писала, что Осадчая похвасталась стильным нарядом на осенней прогулке.