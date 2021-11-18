Ресторатор, шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво впервые приехал в Украину 11 лет назад - звезда поделился трогательным откровением.
49-летний шеф-повор с колумбийскими корнями прибыл в Киев в 2010 году, получив предложение от международной сети пятизвездочных отелей открыть рестораны. Через год Эктор стал активно участвовать в проектах на украинском телевидении, в том числе занял судейское место в "МастерШеф".
Хименес-Браво только недавно получил гражданство Украины, весной этого года, чему был несказанно рад.
"Не передать словами, как я счастлив, ведь мало кто добивается такой великой чести!", - писал он ранее в соцсети.
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В своих новых "сториз" в Инстаграм шеф-повар выдал, что думает о Киеве и украинцах в целом, передает Politeka.net.
"Когда я был в Киеве впервые - это тоже самое, что украинцы на Амазонке (река в Южной Америке, протекающая по территории родины Хименеса-Браво Колумбии, - ред.). Почему? Потому что о Киеве я слышал еще в школе. Профессор нам рассказывала о Днепре. И когда я впервые увидел Днепр - вау! И когда я увидел город Киев - как красиво, много зелени... Очень красивые люди, невероятная архитектура... И сейчас Киев лучше, чем 11 лет назад, когда я был здесь в первый раз. Киев я очень люблю. Киевлян и всех украинцев я тоже очень люблю!", - признался Эктор.
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