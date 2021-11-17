Известный шеф-повар и главный судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о звездах, которые посещали его рестораны.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта.

Эктор Хименес-Браво рассказал, что в его ресторанах ужинали такие знаменитости, как мама Илона Маска модель Мей Маск, колумбийский певец Малума, а также английский музыкант и актер Стинг.

«Весь ресторан был в смятении: никто не понимал — это Стинг на пороге или нет?) Бронь стола была на другой человек, а свет в ресторан приглушен», - отметил Хименес-Браво.

Эктор отметил, что обычно обычно ходит по ресторану и общается с гостями, но к звезде очень стеснялся подойти.

«Но уже не выдержал, взял закуски, что они заказали и пошел. Мы разговорились, я спросил все ли хорошо, очень мило пообщались и сделали фотографию. Он ел утку по-пекински и сказал, что это одна из лучший в его жизнь! Мне было очень приятно. Это был первая звезда в мой ресторан, надеюсь не в последний раз», - отметил Хименес-Браво.

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