Голливудская актриса и популярная певица Дженнифер Лопес, которая успевает сниматься в новом фильме, а также анонсирует новый клип, продолжает устраивать оригинальные съемки с коллегами.

Как известно, звезда сейчас занята съемками в новом фильме, однако уже сегодня будет анонс ее новой композиции, записанной вместе с певцом Малумой. Это уже не первая работа звезды с исполнителем.

Ранее они даже устраивали модные съемки, которые не только подогревали интерес к их композиции, но и удивляли выбором образов. 52-летняя исполнительница в изящном наряде продемонстрировала свою форму.

Лопес трудится в спортзале довольно часто, чтобы показывать на сцене невероятные номера.

«Я так рада видеть этих двоих вместе в @marrymemovie 🤗 Сегдоня трейлер» - сказано в подписи.

Поклонники ответили:

«С трудом верится, что она на 25 лет старше его, выглядит эффектно; у нее прекрасное красивое тело; Слишком нравится, я взволнована; хорошо смотрятся❤️; Очень красивый; Я люблю вас; Он так хорош🎩; Властная пара. Я буду смотреть; Не могу дождаться фильма, но я также хотел бы увидеть ее в новом фильме с Беном ❤; Эй, они хорошо выглядят !!!У нее в глазах страх».

Ранее в Инстаграм у артистки появился анонс нового фильма с ее участием. На постере она шла рядом со светловолосым красавцем, известным актером Оуэном Уилсоном. Вместе звезды появятся в мелодраме «Выходи за меня», которая выйдет в кинотеатрах 14 февраля.

«Вы готовы сказать да? Трейлер завтра! #MarryMeMovie в кинотеатрах в День святого Валентина», - подписала фото звезда.

Напомним, что Лопес в миниатюрном платье с вырезами впечатлила фигурой: "Самый сок".

Как сообщала Politeka, Лопес в платье со стяжками похвасталась формами "как у Ким": фото.

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в белом костюме похвасталась моложавым видом: фото.