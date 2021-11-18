Голливудская актриса и популярная певица Дженнифер Лопес, которая успевает сниматься в новом фильме, а также анонсирует новый клип, продолжает устраивать оригинальные съемки с коллегами.
Как известно, звезда сейчас занята съемками в новом фильме, однако уже сегодня будет анонс ее новой композиции, записанной вместе с певцом Малумой. Это уже не первая работа звезды с исполнителем.
Ранее они даже устраивали модные съемки, которые не только подогревали интерес к их композиции, но и удивляли выбором образов. 52-летняя исполнительница в изящном наряде продемонстрировала свою форму.
Лопес трудится в спортзале довольно часто, чтобы показывать на сцене невероятные номера.
Внук Пугачевой приехал в гости, Галкин заснял реакцию Гарри и Лизы: яркие кадры
Нацбанк вводит в оборот новые гривны с 19 ноября, как выглядят: "С одним важным отличием"
Победительница "Холостяка" Анна Богдан поколотила одного из кавалеров Огневич: "Сегодня было все"
Оборвалась жизнь 4-летней украинки: за неделю до этого ее избил отец
Новый Kia Sportage удивит украинцев новым дизайном: как будет выглядеть популярный автомобиль
«Я так рада видеть этих двоих вместе в @marrymemovie 🤗 Сегдоня трейлер» - сказано в подписи.
Поклонники ответили:
«С трудом верится, что она на 25 лет старше его, выглядит эффектно; у нее прекрасное красивое тело; Слишком нравится, я взволнована; хорошо смотрятся❤️; Очень красивый; Я люблю вас; Он так хорош🎩; Властная пара. Я буду смотреть; Не могу дождаться фильма, но я также хотел бы увидеть ее в новом фильме с Беном ❤; Эй, они хорошо выглядят !!!У нее в глазах страх».
Ранее в Инстаграм у артистки появился анонс нового фильма с ее участием. На постере она шла рядом со светловолосым красавцем, известным актером Оуэном Уилсоном. Вместе звезды появятся в мелодраме «Выходи за меня», которая выйдет в кинотеатрах 14 февраля.
«Вы готовы сказать да? Трейлер завтра! #MarryMeMovie в кинотеатрах в День святого Валентина», - подписала фото звезда.
Напомним, что Лопес в миниатюрном платье с вырезами впечатлила фигурой: "Самый сок".
Как сообщала Politeka, Лопес в платье со стяжками похвасталась формами "как у Ким": фото.
Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в белом костюме похвасталась моложавым видом: фото.