Украинский музыкальный продюсер и звукорежиссер Владимир Бебешко поразил откровением из личной жизни - оказывается звезда был в тюрьме и даже женился там.

Так, 65-летний продюсер, который был близким другом музыканта Кузьмы Скрябина, погибшего в ДТП, рассказал в программе "ЖВЛ" о непростом периоде в жизни, передает Politeka.net.

В 80-х Владимир Владимирович работал бас-гитаристом в группе «Лабиринт», которой руководил Юрий Варум, солисткой в группе была Вика Врадий, которая позже стала его женой. Во время гастролей с "Лабиринтом" Бебешко схватили с "контрабандой".

По его словам, поймали с джинсами, посчитав это за какой-то синдикат. Музыканту дали пять лет усиленного режима.

"это очень жестко", - признался Бебшко.

Правда, усиленный режим для Бебешко скрасила свадьба - скромная роспись с Викой Врадий под контролем конвоиров.

Первые годы молодожены ограничивались свиданиями в строгом режиме. За примерное поведение Бебешко вышел уже через 4 года и сразу создал дебютный альбом для Братьев Гадюкиных и хиты для жены, которая взяла псевдоним Сестричка Вика.

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