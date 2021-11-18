Звезда "Дизель Шоу" и известный комик Егор Крутоголов поиздевался над запрещенным в Украине Дедом Морозом на сцене и рассмешил этим украинцев.

Как передает Politeka.net, Егор Крутоголов является известным украинским юмористом. Он прославился благодаря своему участию в программе "Дизель шоу". Там они разыгрывают всякие юмористические сценки и шутят на актуальные темы.

Так, на этот раз на аккаунте "Дизель шоу" в Инстаграм опубликовали новое видео. На кадрах Егор Крутоголов в костюме таможенника проверяет документы у одного из актеров шоу, который был одет в костюм Деда Мороза. Он решил поиздеваться над ним.

"Не так давно в Украине запретили Деда Мороза. Однако он и в этом году хотел прийти и поздравить наших детей. Что помешало Деду, и почему в страну не пустили даже Санта-Клауса?", — спросили на аккаунте "Дизель шоу".

"Наркотики есть? Нет? Все так говорят сначала!...Может у тебя там Лорак с Лободой? А то они проникают как-то к нам в страну", - пошутил Егор Крутоголов.

Ранее сообщалось, актеры "Дизель шоу" впечатлили чудесами дикции, читая скороговорки: "Йой, как интересно, хотя не понятно"

Также, звезды "Дизель шоу" показали, что будет, если залезть в чужой телефон: "Не сложно найти любой компромат"

Politeka рассказывала, Эллерт, Евгений Кошевой, Крутоголов из "Дизель Шоу" и другие сразились за любовь украинцев: кто победил



