Блогерка и телеведущая Даша Ульянова, которая стала триумфатором романтического шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, показала себя и рассказала о сокровенном.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова стала популярной блогеркой после победы на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Звезда теперь активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным, радуя украинцев.

На новых сторис Даша решила отвечать на вопросы фанатов.

"Ваша первая близость, сколько лет вам было?", - спросил один из фанатов.

"19 вроде, но это было ужасно, поэтому я не храню эту информацию в голове", - ответила Даша.

А на еще одном сторис Ульянова показала, как тренируется в спортзале. На кадрах блогерка делала упражнения, показывая свои старания.

"Кстати, сегодня уже 58 кг. Тренировки 5 раз в неделю", - написала звезда под кадрами, рассказывая о своих достижениях.

Напомним, триумфаторка "Холостяка" Ульянова подсказала фанаткам, где найти нормального избранника

Также Politeka сообщала, что триумфаторка романтического проекта "Холостяка" Ульянова продемонстрировала, как похудела благодаря занятиям в спортзале.

А еще Politeka писала, что триумфаторка "Холостяка" Ульянова в корсете с сеточкой продемонстрировала, как скинула вес



