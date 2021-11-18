Блогерка и телеведущая Даша Ульянова, которая стала триумфатором романтического шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, показала себя и рассказала о сокровенном.
Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова стала популярной блогеркой после победы на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Звезда теперь активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным, радуя украинцев.
На новых сторис Даша решила отвечать на вопросы фанатов.
"Ваша первая близость, сколько лет вам было?", - спросил один из фанатов.
Внук Пугачевой приехал в гости, Галкин заснял реакцию Гарри и Лизы: яркие кадры
Жизнь знаменитого музыканта трагически оборвалась: преступник ждал его при выходе
Девочка с редким диагнозом заставила судей "Україна має талант" застыть в изумлении: "Никто не может повторить"
Встревоженный Хименес-Браво рассказал о потере своей верной спутницы: "Проснулся и сразу понял..."
Закрытие продуктовых магазинов для невакцинированных: в Минздраве приняли решение
"19 вроде, но это было ужасно, поэтому я не храню эту информацию в голове", - ответила Даша.
А на еще одном сторис Ульянова показала, как тренируется в спортзале. На кадрах блогерка делала упражнения, показывая свои старания.
"Кстати, сегодня уже 58 кг. Тренировки 5 раз в неделю", - написала звезда под кадрами, рассказывая о своих достижениях.
Напомним, триумфаторка "Холостяка" Ульянова подсказала фанаткам, где найти нормального избранника
Также Politeka сообщала, что триумфаторка романтического проекта "Холостяка" Ульянова продемонстрировала, как похудела благодаря занятиям в спортзале.
А еще Politeka писала, что триумфаторка "Холостяка" Ульянова в корсете с сеточкой продемонстрировала, как скинула вес