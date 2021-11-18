Победительница 10-го сезона популярного проекта "Холостяк" с Максом Михайлюком Даша Ульянова решила рассказать поклонникам о том, где найти нормального мужчину.
Даша Ульянова с недавних пор также пробует себя в роли телеведущей в одной популярной программе. Чтобы привлечь внимание к себе, девушка начала также часто отвечать на разные вопросы фанатов.
В этот раз Ульянова решила рассказать, как найти хорошего парня. Это довольно частый вопрос, адресованный молодой гимнастке, которая всегда скрывает свои отношения:
«Девочки, милые! Он сам вас найдет, реально поверьте в это. Гораздо интереснее верить в то, что ваш любимый где-то ходит, бродит. И даже не подозревает, как ему в скором времени повезет в жизни. Можно думать, фантазировать и в это же время работать над собой и заниматься собой. На самом деле это очень крутое время», - рассказала Даша под фото.
Внук Пугачевой приехал в гости, Галкин заснял реакцию Гарри и Лизы: яркие кадры
Нацбанк вводит в оборот новые гривны с 19 ноября, как выглядят: "С одним важным отличием"
Закрытие продуктовых магазинов для невакцинированных: в Минздраве приняли решение
Судью "Україна має талант" Притулу узнали в одном из персонажей шоу "Маска": "Какой крутой"
Новый Kia Sportage удивит украинцев новым дизайном: как будет выглядеть популярный автомобиль
С недавних пор Даша также пробует себя в роли телеведущей. Так, Ульянова отправилась делать карьеру на телевидении, девушка стала ведущей на канале М2. С сентября канал запустил новый чарт “Народний хіт”. Это еженедельная подборка, в которую попадут лидеры зрительских рейтингов.
Ее и ведет Даша, каждый раз хвастаясь модными образами. Очаровать в этот раз Ульянова решила костюмом малинового цвета и черным корсетом с сеточкой. Яркий макияж и укладка преобразили девушку.
Ранее сообщалось, победительница "Холостяка" Ульянова заставила помучиться своими фото в боди: "Лучшая холостячка"
Также, победительница "Холостяка" Ульянова в чем мать родила превратила свое тело в холст для рисования: "Как картина"
Politeka рассказывала, победительница "Холостяка" Ульянова в лосинах удивила кадрами из спортзала: "Как бабушка"