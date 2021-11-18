Победительница 10-го сезона популярного проекта "Холостяк" с Максом Михайлюком Даша Ульянова решила рассказать поклонникам о том, где найти нормального мужчину.

Даша Ульянова с недавних пор также пробует себя в роли телеведущей в одной популярной программе. Чтобы привлечь внимание к себе, девушка начала также часто отвечать на разные вопросы фанатов.

В этот раз Ульянова решила рассказать, как найти хорошего парня. Это довольно частый вопрос, адресованный молодой гимнастке, которая всегда скрывает свои отношения:

«Девочки, милые! Он сам вас найдет, реально поверьте в это. Гораздо интереснее верить в то, что ваш любимый где-то ходит, бродит. И даже не подозревает, как ему в скором времени повезет в жизни. Можно думать, фантазировать и в это же время работать над собой и заниматься собой. На самом деле это очень крутое время», - рассказала Даша под фото.

С недавних пор Даша также пробует себя в роли телеведущей. Так, Ульянова отправилась делать карьеру на телевидении, девушка стала ведущей на канале М2. С сентября канал запустил новый чарт “Народний хіт”. Это еженедельная подборка, в которую попадут лидеры зрительских рейтингов.

Ее и ведет Даша, каждый раз хвастаясь модными образами. Очаровать в этот раз Ульянова решила костюмом малинового цвета и черным корсетом с сеточкой. Яркий макияж и укладка преобразили девушку.

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