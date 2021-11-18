Турецкого актера "Великолепного века" Бурака Озчивита обвинили в агрессии и угрозе коллегам по другому сериалу - случай приобрел неожиданный поворот, и теперь звезде грозит до четырех лет тюрьмы.

Еще в середине октября на Бурака Озчивита подали коллективную жалобу коллеги по сериалу «Основание: Осман», сообщает Politeka.net.

В обращении говорилось, что артист вел себя агрессивно во время съемок, он угрожал коллегам, несколько раз выходил из себя и выкрикивал ругательства. Свидетелями инцидента стали несколько членов творческой группы.

Звезда "Великолепного века" отрицает свою вину, и говорит, что это происки недоброжелателей. По его словам, он никогда не позволял себе лишнего. Артиста поддержало несколько коллег.

Примечательно, что Бурак Озчивит считается самым популярным актером в Турции, его репутацию до последнего времени считали идеальной.

Сейчас же прокуратура составила обвинительное заключение по статье об оскорблении нескольких лиц. Актеру грозит от трех месяцев до четырех лет тюрьмы. Слушания начнутся в ближайшие дни.

"Ну, блиииин! Ну, как же так?! 😢. Он в моих глазах такой хорошенький 😍. Надеюсь, все это ложь...", "Та не мог он, кто-то его роль забрать хочет (

на лице написано, что он добрый тип 😂", "Не может быть такого!", - прокомментировали украинские поклонники Бурака Озчивита.

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