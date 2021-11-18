Голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли, которая недавно снялась в одной из главных ролей фильма "Вечные", поразила сияющим видом на мероприятии в черном наряде.

Вчера вечером 46-летняя Анджелина Джоли посетила ужин Guerlian в Лос-Анджелесе, отступив от закрытого образа жизни и в очередной раз показав себя во всей красе. Как известно, Джоли давно работает с французским брендом, поэтому стала почетной гостьей вечера.

Так, артистка эффектно вышла в свет и в очередной раз поразила поклонников безупречным образом. Причем ее моложавый вид сразу заприметили в сети.

Джоли для своего выхода выбрала наряд в темных тонах, акцентировав внимание на внешности. Джоли уже давно является музой и амбассадором косметического бренда, ради которого и приехала.

Для мероприятия знаменитость выбрала интригующий вид под черным пальто можно было заметить юбку из кружев. Дополнили наряд атласные туфли на впечатляющей платформе.

До этого на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных голливудской знаменитости Анджелине Джоли, опубликовали новое фото звезды. Этот снимок вызвал бурные споры в комментариях из-за вида актрисы, многие отметили, что она сильно постарела.

На фотографии Анджелина запечатлена, видимо, во время светского раута, куда пришла при полном параде. Примечательно, что на более свежих кадрах знаменитость выглядит заметно свежее.

Напомним, Анджелина Джоли в классическом наряде доказала, что всегда выглядит роскошно: "Не сдает позиции".

Как сообщала Politeka, Джоли с минимумом косметики показала, насколько хороша была раньше: "Здесь есть подвох".

Также Politeka писала, что Джоли показала, насколько идеально выглядит в черном: "Лишаешь дара речи".