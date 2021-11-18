Ресторатор и звезда шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал новый образ, рассказав интересное об Украине в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Эктор-Хименес Браво нее только звезда "Мастер Шеф" и успешный ресторатор в Украине и Канаде, но и популярный блогер в Инстаграм.

На новом фото Эктор был в фартуке и с мясом в руке. Звезда находился в самолете, позируя для фото и показывая подкачанное тело.

"Как Украине стать гастрономическим государством?

Украина - кормилица, она может все. Производит продукты, необходимые для ресторанного бизнеса еще и на экспорт. Очень важно снова возродить этот статус, такие плодородные земли и талантливые фермеры, люди - все это имеет очень большой потенциал. Я в него верю всей душой", - написал Эктор.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая прелесть. Не переставайте удивлять", "Ох, это моя печаль! Люблю мою Украину! Но, так не хватает хорошего хозяина!".

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