Южнокорейская актриса и модель Чон Хо Ён, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Игра в кальмара", показала, как выглядит и ведет себя в обычной жизни.
Как сообщает Politeka.net, актриса приняла участие в съемках Vogue. Журналисты провели с молодой звездой целый день. Девушка показала себя без прикрас, а также рассказала поклонникам о своей жизни (Чтобы посмотреть видео - прокрутите до конца).
«Звезда «Игры в кальмары», возможно, и является выдающимся актерским талантом в этом году, но Чон Хо Ён чувствует себя счастливее всего, когда сидит и слушает классический рок 70-х годов», - отметили под видео.
В комментариях юной актрисе оставили массу теплых слов.
Внук Пугачевой приехал в гости, Галкин заснял реакцию Гарри и Лизы: яркие кадры
Осадчей пожаловались на Тину Кароль, Потапа, Полякову и других: "Заняли сцену и не сдвинуть"
"Поджидал во дворе": с украинским бизнесменом расправились на глазах у девушки, подробности и фото
Встревоженный Хименес-Браво рассказал о потере своей верной спутницы: "Проснулся и сразу понял..."
Звезда "Дизель шоу" рассказала о замужестве и пополнении: «Будет маленькая Булитка?»
«Похоже, с ней так весело быть рядом. Такая игривая», «Рад, что ее узнают. Определенно потрясающая личность», «Она безумно очаровательна, она заслуживает всех успехов, которых добивается», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Чон Хо Ён показала походку настоящей модели: "Боже, она потрясающая".
Еще Politeka писала, что Чон Хо Ён покорила видом на красной дорожке рядом с Зендеей: «Лучшие из лучших».
Также Politeka сообщала, что Чон Хо Ён в платье со шлейфом заблистала на подиуме: кадры.