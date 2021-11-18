Южнокорейская актриса и модель Чон Хо Ён, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Игра в кальмара", показала, как выглядит и ведет себя в обычной жизни.

Как сообщает Politeka.net, актриса приняла участие в съемках Vogue. Журналисты провели с молодой звездой целый день. Девушка показала себя без прикрас, а также рассказала поклонникам о своей жизни (Чтобы посмотреть видео - прокрутите до конца).

«Звезда «Игры в кальмары», возможно, и является выдающимся актерским талантом в этом году, но Чон Хо Ён чувствует себя счастливее всего, когда сидит и слушает классический рок 70-х годов», - отметили под видео.

В комментариях юной актрисе оставили массу теплых слов.

«Похоже, с ней так весело быть рядом. Такая игривая», «Рад, что ее узнают. Определенно потрясающая личность», «Она безумно очаровательна, она заслуживает всех успехов, которых добивается», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Чон Хо Ён показала походку настоящей модели: "Боже, она потрясающая".

Еще Politeka писала, что Чон Хо Ён покорила видом на красной дорожке рядом с Зендеей: «Лучшие из лучших».

Также Politeka сообщала, что Чон Хо Ён в платье со шлейфом заблистала на подиуме: кадры.