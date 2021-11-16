Південнокорейська актриса і модель Чон Хо Йон, яка зіграла головну роль в серіалі "Гра в кальмара", вразила яскравим образом на червоній доріжці.

Як повідомляє Politeka.net, після виходу серіалу актриса стала неймовірно популярною, а на її Instagram підписалися мільйони людей з усього світу. Сьогодні зірка стає гостею найвідоміших модних показів і заходів.

На свіжому фото, яке з'явилося на одній з фан-сторінок, Чон Хо Йон засвітилася в компанії голлівудської актриси, зірки "Дюни" Зендаї. Південнокорейська зірка блищала в чорній сукні, а Зендея з'явилася на заході в красивому костюмі, засвітивши плоский живіт.

"Найгарячіші зірки моди Чон Хо Йон і Зендая позують на вечері 2021 CFDA Fashion Awards в The Pool & The Grill 10 листопада в Нью-Йорку", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях зіркам залишили масу приємних слів.

"Так красиво", «кращі з кращих», «Дві зірки сучасності», «які яскраві», «справжні зірки», "як яскраво вони горять", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Чон Хо Йон показала ходу справжньої моделі:"Боже, вона приголомшлива".

Також Politeka писала, що "Гра в кальмара" могла закінчитися по-іншому, в Netflix зробили заяву: "В альтернативній реальності вони...".

А ще Politeka розповідала, що Чон Хо Йон в сукні зі шлейфом блиснула фігуркою на подіумі: кадри.