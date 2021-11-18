Новая ведущая "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая заменила в шоу Тину Кароль, показала утренние сборы невесты в день своей свадьбы.

Как сообщает Politeka.net, красотка показала, как готовилась к свадьбе с миллионером Алмазом, и как проходили ее утренние сборы.

«Утро невесты. Тогда у меня было множество мыслей, волнений. Мне так важно было стать официальной женой. Хочется поделиться с вами такими моментами и красотой», - подписала фото Иванна.

В комментариях ей оставили массу теплых слов.

«Очень красиво», «Идеал», «Вау, как красиво», «Очень красиво! Будьте супер счастливы!», «Так мило и красиво! Искренние поздравления! Будьте счастливы и берегите друг друга!», «Мои искренние поздравления!», «Настоящая принцесса», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на свадьбе у Иванны было несколько платьев. Также девушка похвасталась роскошным букетом невесты, который собрали эксклюзивно для нее.

Напомним, что Онуфрийчук впечатлила фотографиями, хвастнув свадебным платьем.

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