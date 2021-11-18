Новая ведущая "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая заменила в шоу Тину Кароль, показала утренние сборы невесты в день своей свадьбы.
Как сообщает Politeka.net, красотка показала, как готовилась к свадьбе с миллионером Алмазом, и как проходили ее утренние сборы.
«Утро невесты. Тогда у меня было множество мыслей, волнений. Мне так важно было стать официальной женой. Хочется поделиться с вами такими моментами и красотой», - подписала фото Иванна.
В комментариях ей оставили массу теплых слов.
«Очень красиво», «Идеал», «Вау, как красиво», «Очень красиво! Будьте супер счастливы!», «Так мило и красиво! Искренние поздравления! Будьте счастливы и берегите друг друга!», «Мои искренние поздравления!», «Настоящая принцесса», - пишут пользователи сети.
Внук Пугачевой приехал в гости, Галкин заснял реакцию Гарри и Лизы: яркие кадры
Девочка с редким диагнозом заставила судей "Україна має талант" застыть в изумлении: "Никто не может повторить"
Мокрый снег и мороз: где в Украине зима начнется уже 18 ноября
Звезда "Дизель шоу" рассказала о замужестве и пополнении: «Будет маленькая Булитка?»
Тетя забрала из детсада: жизнь маленькой украинки оборвалась по дороге домой
Отметим, что на свадьбе у Иванны было несколько платьев. Также девушка похвасталась роскошным букетом невесты, который собрали эксклюзивно для нее.
Напомним, что Онуфрийчук впечатлила фотографиями, хвастнув свадебным платьем.
Еще Politeka писала, что Онуфрийчук покинула Украину и устроила себе роскошный вечер с мужем: «Нерельно...».
Также Politeka сообщала, что Иванна Онуфрийчук после пышной свадьбы засветилась рядом с Монатиком: «С моим любимым…».