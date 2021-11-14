Нова ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук показала в соцмережі кумедне відео з репетиційного залу, на якому позує в компанії Монатіка.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль на "Танцях з зірками", і яка нещодавно влаштувала пишне весілля з чоловіком, поділилася в Instagram кумедним відео. У ньому телезірка позує в репетиційному залі разом з популярним виконавцем Монатіком.

У ролику Іванна і Дмитро запально танцюють, очевидно, вони приготували яскравий номер для паркету "Танців з зірками". Перед камерою зіркова красуня з'явилася в оригінальному чорному костюмчику вільного крою, який нагадує піжаму. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і загадковий вигляд.

У підписі до публікації Онуфрійчук написала: "Готуємося до сьогоднішнього ефіру @tanci1plus1 з моїм улюбленим співаком @monatik_official". Шанувальники тут же почали коментувати нове відео телеведучої з Монатіком, засинаючи їх компліментами.

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