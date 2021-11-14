Новая ведущая "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук показала в соцсети забавное видео из репетиционного зала, на котором позирует в компании Монатика.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль на "Танцях з зірками", и которая недавно устроила пышную свадьбу с мужем, поделилась в Instagram забавным видео. В нем телезвезда позирует в репетиционном зале вместе с популярным исполнителем Монатиком.

В ролике Иванна и Дмитрий зажигательно танцуют, очевидно, они приготовили яркий номер для паркета "Танців з зірками". Перед камерой звездная красотка появилась в оригинальном черном костюмчике свободного кроя, который напоминает пижаму. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и загадочный вид.

В подписи к публикации Онуфрийчук написала: "Готовимся к сегодняшнему эфиру @tanci1plus1 с моим любимым певцом @monatik_official". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео телеведущей с Монатиком, засыпая их комплиментами.

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