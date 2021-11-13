Телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая стала ведущей "Танців з зірками", а на днях вышла замуж за миллионера, хвастнула роскошным платьем, которое пришлось нести пятерым помощникам.

Как пишет Politeka.net, Онуфрийчук недавно заменила Тину Кароль на шоу "Танці з зірками". Звезда состоит в отношениях с миллионером Алмазом и на днях пара официалаьно заключила брак. Иванна сначала свадьбу на Мальдивах и только после этого пара официально узаконила свой новый статус.

На новом видео в Инстаграм Онуфрийчук показала свое свадебное платье. Как оказалось, шлейф платья был настолько огромным, что минимум пять человек должны помогать были нести этот наряд.

"Королевское платье для сказочного и незабываемого дня.

И хотя чтобы передвигаться в нем нужна была помощь минимум пяти человек, оно все равно невероятное", - написала Онуфрийчук.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Иванна, вы невероятна! Для Королевы только такое королевское платье", "Я в восторге от красоты! От вас, от платья, от шикарной роскошной свадьбы, невозможно оторвать глаз", "Вы в ней как настоящая королева", "Дорого, багато, знала за кого выйти замуж", "Вы непревзойденная".

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