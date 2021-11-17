Нова ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж за мільйонера Алмаза, похвалилася, як розкішно проводить вечір з коханим.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка замінила Тіну Кароль на "Танцях з зірками", і яка нещодавно влаштувала пишне весілля з чоловіком, поділилася в Instagram новими кадрами.

«Опера у Відні нереально красива😍 Під час Другої Світової війни 80% будівлі зруйнували і сучасний глядацький зал суттєво відрізняється від того, яким він був колись. Але тут своя атмосфера та краса, яка вражає. Чудовий вечір з коханим та друзями у прекрасному Відні», - написала вона.

Онуфрійчук для візиту до опери вдралася в чорну вечірню сукню з відкритими печами і розрізом. Образ вона доповнила маленькою сумочкою та туфлями на підборах.

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