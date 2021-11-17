Новая ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж за миллионера Алмаза, похвасталась, как роскошно проводит Вечер с любимым.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль на "Танцах со звездами", и которая недавно устроила пышную свадьбу с мужем, поделилась в Instagram новыми кадрами.

"Опера в Вене нереально красивая, во время Второй мировой войны 80% здания разрушили и современный зрительный зал существенно отличается от того, каким он был когда-то. Но здесь своя атмосфера и красота, которая поражает. Замечательный вечер с любимым и друзьями в прекрасной Вене", - написала она.

Онуфрийчук для визита в оперу облачилась в черное вечернее платье с открытыми печами и разрезом. Образ она дополнила маленькой сумочкой и туфлями на каблуке.

Напомним, Онуфрийчук из "Танцев со звездами" поразила кадрами, хвастаясь свадебным платьем: "Нужна была помощь...".

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